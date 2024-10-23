В Одесі помер відомий український поет, який повернувся з Москви після вторгнення РФ

Він був автором поезій та перекладачем

В Одесі на 81-му році життя помер український поет та перекладач Аркадій Штипель. Митець, який більшу частину життя прожив у Москві, повернувся в Україну напередодні повномасштабного російського вторгнення.

У творчій спадщині Штипеля поезія українською та російською мовами, а також численні переклади. Його життєвий шлях позначений боротьбою проти тоталітаризму та відданістю літературній справі. Про смерть поета повідомляє Радіо Свобода.

Аркадій Штипель народився в Узбекистані, провів юнацькі роки у Дніпропетровську. У 1965 році його відрахували з місцевого університету через спробу видання самвидавського літературного журналу. Тодішня влада висунула звинувачення у "сіонізмі та українському націоналізмі".

Аркадій Штипель у Києві, 2019 рік

Після переїзду до Москви Штипель розпочав активну літературну діяльність. Він перекладав російську, українську та польську поезію, працював над перекладами творів Вільяма Шекспіра та Ділана Томаса. Українською мовою він перекладав твори російських класиків.

"З початком війни в мене геть-чисто відрубалося російське віршописання. Не з принципу, а просто російські рядки якось не спадали на думку. І тільки нещодавно знову почали потроху приходити і з'являтися у фейсбуці", — розповідав поет в одному з останніх інтерв'ю Радіо Свобода.

Публікуємо вірші, які поет сам публікував на власній сторінці у Фейсбуці.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що помер відомий український письменник, публіцист, громадський діяч Дмитро Капранов. Він відомий Україні та світові разом зі своїм братом-близнюком Віталієм як письменник, публіцист, громадський діяч та блогер.