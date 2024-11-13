Ще одна спортивна федерація допустила росіян до змагань із прапором та гімном

Російський вплив поширився на кікбоксинг

Російські кікбоксери зможуть виступити на чемпіонаті світу в Іспанії з національним прапором та гімном РФ. До цього подібне рішення відбулося й аматорському боксі, де Кремль має серйозний вплив.

Про це повідомляє Readovka. При цьому влада Іспанії не видала візи половині делегації збірній РФ. Як причину іспанська влада вказала відсутність реальних підстав для відвідування країни.

За інформацією джерела, на турнірі у разі перемоги російських бійців звучатиме гімн РФ, при цьому росіяни виступатимуть під російським триколором.

Зазначимо, санкції на збірну РФ були накладені ще у 2019 році, після того, як виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на 4 роки позбавив статусу відповідності Російське антидопінгове агентство (РУСАДА). Після цього російські кікбоксери не виступали на міжнародній арені на змаганнях під егідою World Kickboxing Federation (WKF).

Нагадаємо, через російський вплив на бокс цей вид спорту можуть прибрати з програми Олімпійських ігор. У відповідь на це цивілізований світ створив альтернативну боксерську організацію.