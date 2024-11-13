Российское влияние распространилось на кикбоксинг

Российские кикбоксеры смогут выступить на чемпионате мира в Испании с национальным флагом и гимном РФ. До этого подобное решение произошло в аматорском боксе, где Кремль имеет серьезное влияние.

Об этом сообщает Readovka. При этом власти Испании не выдали визы половине делегации сборной РФ. В качестве причины испанские власти указали отсутствие реальных оснований для посещения страны.

По информации источника, на турнире в случае победы российских бойцов будет звучать гимн РФ, при этом россияне будут выступать под российским триколором.

Отметим, санкции на сборную РФ были наложены еще в 2019 году, после того как исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 4 года лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). После этого российские кикбоксеры не выступали на международной арене на соревнованиях под эгидой World Kickboxing Federation (WKF).

Напомним, из-за российского влияния на бокс этот вид спорта могут убрать из программы Олимпийских игр. В ответ на это цивилизованный мир создал альтернативную боксерскую организацию.