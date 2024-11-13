"Зате є скрєпи і Путін": російська чемпіонка випадково розповіла правду про Росію

Спортсменка пояснила, чому російські гімнасти не можуть набути нейтрального статусу

Срібна призерка Олімпійських ігор у спортивній гімнастиці, чемпіонка світу з Росії Дар’я Нагорна заявила про залежність російських спортсменів від керівництва. До речі, чоловік Дар’ї — Микита Нагорний — взяв участь у параді перемоги у складі "Юнармії", яку він очолює.

Відповідний коментар Нагорної наводить sport-express.ru. Спортсменка промовилася, що російські гімнасти не можуть отримати дозвіл на виступи у нейтральному статусі без спеціального рішення російської влади.

– В інших видах спорту люди починають набувати нейтрального статусу, ті, хто чинив опір, наприклад плавці. Чому спортивні гімнасти не йдуть на це?

– У будь-якому разі ми залежимо насамперед від нашого керівництва. Ми не можемо йти впоперек. Чи подала б я зараз на нейтральний статус? Ні, навіть не з принципів, а ми маємо команду. Я не змогла б піти одна проти колективу, мені не хочеться псувати стосунки з усіма. Я б насамперед прислухалася до старшого покоління, – розповіла Нагорна.

У мережі висміяли слова гімнастки. Користувачі жартують, що Росія перетворилася на "країну рабів і панів", але із "Путіним і скрєпами".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав росіянам можливість виступати на Іграх-2024 у нейтральному статусі. Деякі спортсмени за вказівкою Кремля відмовилися робити це.