Син Кличка, який вимахав вище за батька та дядька, вперше отримав виклик до збірної України (фото)

Юний спортсмен досяг хороших результатів у баскетболі

Незабаром чоловіча збірна України проведе кілька матчів у кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. Молодший син легенди боксу, мера Києва Віталія Кличка Максим уперше отримав виклик до національної команди.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України на своєму офіційному сайті. Кличко-молодший опинився у розширеному складі національної збірної.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Українська збірна двічі зіграє з Ізраїлем. Обидві збірні не можуть грати вдома через війну, а тому було прийнято рішення провести два матчі в Ризі (23 листопада та 25 листопада).

Нагадаємо, у двох стартових зустрічах кваліфікації, збірна України поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79). З нашого квартету у фінальний раунд турніру вийдуть три найкращі команди.

До розширеного складу збірної України з баскетболу із 16 гравців уперше потрапив Максим Кличко. 19-річний центровий, зріст якого становить 219 см, виступає за "Монако". До речі, за цим показником Максим уже давно випередив свого легендарного батька та дядька Володимира, зріст яких близько 2 метрів.

Максим Кличко — найвищий із Кличків

Додамо, що Максим уже грав за юнацьку збірну України.

Нагадаємо, Володимир Кличко дав прогноз на реванш Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі 2. При цьому колишній чемпіон підколов брата.