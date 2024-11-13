У футболі може з’явитися нове правило, "вкрадене" у інших видах спорту

У грі мільйонів з’явилася альтернатива VAR

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) хоче запровадити у футболі систему FVS, яка дозволить тренерам робити запити на перегляд відеоповторів. Зараз на іграх найвищого рівня використовується система VAR, яка не завжди може впоратися зі спірними моментами.

Про це повідомляє ESPN. За інформацією джерела, система FVS показала свою ефективність на жіночих чемпіонатах світу серед гравців до 17 і 20 років.

ФІФА хоче продовжити тестування системи FVS у інших лігах. Для цього організації необхідно отримати схвалення Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

У системі FVS тренер протестує рішення, а потім суддя відходить до краю поля, щоб переглянути повтор інциденту. На відміну від VAR є тільки оператор повтору, який включає відео. Потім суддя матчу самостійно оцінює своє рішення. Кожен наставник має право на два запити за матч. Планується, що дана система використовуватиметься у лігах із невеликим бюджетом — там, де на одному матчі можуть працювати до 5 камер.

Зазначимо, система "челенджів" працює у багатьох видах спорту — від фехтування до тенісу. Гравець або член команди можуть запросити у рефері подивитися відеоповтор спірного моменту.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров заперечує, що у збірній України стався конфлікт через номер. Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко та вінгер "Челсі" Михайло Мудрик посварилися через ігровий номер у національній команді.