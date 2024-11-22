"Не створені для війни": українські волейболісти пояснили свою втечу з країни

Спортсмени не повернулися із командою після єврокубкового матчу

Волейболісти "Решетилівки" Андрій Оробко та Дмитро Шаврак розповіли, чому втекли з України. Гравці не повернулися до країни після волейбольного матчу Кубка Виклику проти "Менена" у Бельгії.

Оробко в коментарі Tribuna.com пояснив, чому пішов на такий вчинок. За його словами, клуб втратив кількох ключових гравців через мобілізацію, а останньою краплею стало те, що керівництво команди відібрало у волейболістів закордонний паспорт у Бельгії.

"На це рішення вплинула бездіяльність клубу, який запевняв, що все добре. Крадіжка наших паспортів та відсутність головних гравців, проблеми з проживанням у Решетилівці через постійні відключення світла в холодну пору", — заявив Оробко.

При цьому Андрій підтримує мобілізацію та очікує, що майбутній президент США Дональд Трамп зупинить війну.

"Ми покладаємо великі надії, але повертатися зараз? Ні, ми цього не хочемо. Я не хочу воювати, я для цього не створений.

Якби я був президентом, я б, напевно, робив би те саме. Ми маємо виграти цю війну. Але я можу краще підтримувати нашу країну через фінансові внески, які я роблю, аніж тиняючись в окопах", – цитує Оробка KW.

Шаврак заявив бельгійським ЗМІ, що в Україні йому надійшли погрози.

"Ми любимо свою країну, тому обов’язково хочемо повернутися. Більшість людей також розуміють наш вибір, хоча мені дзвонили з погрозами, що вони зроблять щось моїй матері, якщо я не повернуся. Але я не хочу ризикувати та воювати", — сказав Шаврак.

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Олександр Распутько втік з України, скориставшись виїздом команди на єврокубки. Крім того, втечу з країни здійснив професійний рибалка, чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан.