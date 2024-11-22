"Не созданы для войны": украинские волейболисты объяснили свой побег из страны

Спортсмены не вернулись с командой после еврокубкового матча

Волейболисты "Решетиловки" Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак рассказали, почему сбежали из Украины. Игроки не вернулись в страну после волейбольного матча Кубка Вызова против "Менена" в Бельгии.

Оробко в комментарии Tribuna.com объяснил, почему пошел на такой поступок. По его словам, клуб потерял нескольких ключевых игроков из-за мобилизации, а последней каплей стало то, что руководство команды отобрало у волейболистов загранпаспорта в Бельгии.

"На это решение повлияло бездействие клуба, который уверял, что все хорошо. Кража наших паспортов и отсутствие главных игроков, проблемы с проживанием в Решетиловке из-за постоянных отключений света в холодное время", — заявил Оробко.

При этом Андрей поддерживает мобилизацию и ожидает, что будущий президент США Дональд Трамп остановит войну.

"Мы возлагаем большие надежды, но возвращаться сейчас? Нет, мы этого не хотим. Я не хочу воевать, я для этого не создан.

Если бы я был президентом, я бы, наверное, делал бы то же самое. Мы должны выиграть эту войну. Но я могу лучше поддерживать нашу страну через финансовые взносы, которые я делаю, чем слоняясь в окопах", – цитирует Оробко KW.

Шаврак заявил бельгийским СМИ, что в Украине ему поступили угрозы.

"Мы любим свою страну, поэтому обязательно хотим вернуться. Большинство людей также понимают наш выбор, хотя мне звонили с угрозами, что они сделают что-то моей матери, если я не вернусь. Но я не хочу рисковать и воевать", – сказал Шаврак.

Напомним, полузащитник "Шахтера" Александр Распутько сбежал из Украины, воспользовавшись выездом команды на еврокубки. Кроме того, побег из страны совершил профессиональный рыбак, чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан.