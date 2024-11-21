Декілька волейболістів не повернулися до України після єврокубкового матчу

У команді не коментують цю інформацію

Як мінімум двоє гравців ВК "Решетилівка" не повернулися до України після волейбольного матчу Кубка Виклику проти "Менена" у Бельгії. Нещодавно з країни нібито втік ексголкіпер молодіжної збірної України з футболу Денис Шеліхов, який за інформацією ЗМІ переплив Тису.

Про втечу волейболістів повідомляє Tribuna.com. За інформацією джерела, не повернулися в Україну Андрій Оробко та Дмитро Шаврак.

За іншими даними, гравців, що втекли, троє. До речі, у клубі цю ситуацію поки що не коментують. Додамо, що 12 та 13 листопада полтавська "Решетилівка" двічі програла "Мелену" з рахунком 0:3 і вилетіла з єврокубків. Клуб проводив свій дебютний сезон на євроарені.

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Олександр Распутько втік з України, скориставшись виїздом команди на єврокубки. Юний півзахисник не сів у літак до Варшави разом із командою та подав документи на громадянство РФ. Крім того, втечу з країни здійснив професійний рибалка, чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан.