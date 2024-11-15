"Загрози та маніпуляції": Захарову закликали піти у відставку після масових скарг гімнастів

Великий скандал у спортивній гімнастиці України стрімко набирає обертів

Відомий український коментатор Віталій Волочай закликав олімпійську чемпіонку, віцепрезидентку Федерації гімнастики України (ФГУ) Стеллу Захарову залишити свою посаду після скандального чемпіонату України та конфлікту з олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим.

Відповідну заяву Волочай опублікував на своєму telegram-каналі. Річ у тім, що й інші українські гімнасти публічно звинуватили Захарова у брехні.

"Питання про Чемпіонат України імені Стелли Захарової навіть близько не вирішується. Мільйони гривень все ще закопані десь на рахунках 23-річної дівчини у Бельгії, ніякого звіту від Укрспортзабезпечення ми не бачимо. Історію намагаються просто забути, і загубити.

І дійсно ми багато говорили про витрати державних грошей, але мало говорили про спорт.

Той Чемпіонат був тупо не потрібним, з точки зору спорту. Одразу після Олімпіади, коли у спортсменів по суті міжсезоння, це як Чемпіонат з біатлону проводити в серпні. Тому нікого навіть з наближених до збірної спортсменів там не було.

Стелла Захарова уже видала кілька програмних коментарів, що всіх журналістів купили, і це все акція яка спланована, щоб заплямувати її чисте імʼя.

Але тут нарешті почали говорити спортсмени. Верняєв став двигуном, він першим виступив публічно. А за останню добу інші збірники і топові гімнасти теж опублікували свої історії. Тут є все. І погрози, і маніпуляції з дозволами на виїзд на змагання атлетам і просто банальне перешкоджання розвитку спорту.

Браво, пані Захарова. Може пора прямо сьогодні подати у відставку?" — написав Волочай.

Віталій Волочай

Волочай також прикріпив до своєї публікації публічні коментарі трьох гімнастів Назара Чепурного, Володимира Костюка та Івана Рудого. Усі троє звинуватили Захарову у брехні. Напередодні віцепрезидентка ФГУ заявила, що не забороняє спортсменам виїжджати на міжнародні змагання.

Додамо, що Чепурний розкритикував Федерацію під час Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, Захарова прокоментувала скандал, пов’язаний із ЧУ-2024. Більше на тему можна прочитати в матеріалі "Телеграфа": Інтерв’ю з олімпійською чемпіонкою, президенткою Федерації спортивної гімнастики України Стеллою Захаровою.