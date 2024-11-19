Українські русалки "розстріляли" Путіна (фото)

Спортсменки вчаться стріляти з гвинтівки та пістолета

Українські синхроністки, сестри-близнюки Марина та Владислава Алексіїви показали незвичайний спосіб зняти стрес. 2024 року спортсменки виграли "срібло" на чемпіонаті світу в акробатичній групі.

Відповідний пост українські "русалки" опублікували на своїй спільній сторінці в Instagram. Марина та Владислава похвалилися своїми навичками стрільби з гвинтівки AR 15 та пістолета Glock.

До речі, у київському тирі, де займалися спортсменки, можна побачити мішені, зроблені з фотографій президента РФ Володимира Путіна та голови Чечні Рамзана Кадирова.

"Випробували себе у стрільбі з AR 15 та Glock.

У наші складні часи це не тільки корисна навичка, але й відмінний спосіб зняти стрес і напругу. Концентрація, контроль дихання і точність допомагають відволіктися від звичайних турбот і відновити внутрішній баланс. Іноді такі тренування стають справжньою терапією!

Як вам таке захоплення?" — написали сестри.

Зазначимо, Марина та Владислава досить успішно виступають у дуеті. Наприклад, українки виграли етап Кубка світу у французькому Монпельє, а також взяли "срібло" у канадському Маркемі.