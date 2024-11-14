"Мені трохи ганебно": Захарова відповіла на випад Верняєва (відео)

У спортивній гімнастиці України спалахнув великий скандал

Віцепрезидентка Федерації гімнастики України, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова відреагувала на критику з боку українського гімнаста, олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Напередодні титулований спортсмен звинуватив Федерацію у корупції.

Відповідний пост Захарова розмістила на своїй сторінці у Facebook. У коментарі для Новини LIVE функціонерка підкреслила, що спортсмен має займатися своєю роботою в залі, а не бігати по шоу та сидіти у соцмережах.

"Мені трошки ганебно, що деякі люди, читаючи в інстаграмі пости деяких гімнастів, які мають тренуватися, бо мають контракти з Міністерством молоді та спорту, де вони отримують гроші, займаються не тією роботою, якою їм належить.

Мені шкода, що сьогодні образили всю українську Федерацію гімнастики, мене, міністерство, яке проводить величезну роботу у важкий час", — сказала Захарова.

Нагадаємо, Верняєв не вперше критикує Федерацію. Перед Олімпіадою-2024 він пройшовся по організації через порвані чешки. Захарова відповіла на випад олімпійського чемпіона. Більше на тему можна прочитати в матеріалі "Телеграфа": Інтерв’ю з олімпійською чемпіонкою, президенткою Федерації спортивної гімнастики України Стеллою Захаровою.