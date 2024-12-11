У Росії створили санний батальйон Путіна: мережа сміється

Російські спортивні чиновники продовжують плазувати перед президентом РФ

Глава Федерації санного спорту Росії Наталія Гарт назвала збірну РФ із санного спорту батальйоном глави Кремля Володимира Путіна. Російських саночників було відсторонено від міжнародних стартів через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Відповідний коментар Гарт наводить ТАСС. Наталія зазначила, що спорт втягнули у міжнародну політику і тут же назвала свою команду "батальйоном Путіна".

– Чи сподіваєтесь ви, що російські саночники візьмуть участь в Олімпійських іграх 2026 року в Італії?

Зараз нам не треба гадати, чи поїдемо ми на найближчу Олімпіаду, чи ні. Наше завдання – підтримувати на високому рівні розвиток свого виду спорту та бути готовими у потрібний момент повернутися на міжнародну арену. Ми не маємо права підвести свою країну та свого президента, ми його батальйон.

– А якщо цьому батальйону запропонують виступати під нейтральним прапором?

– Я вважаю, що наш батальйон гідний іти під прапором своєї країни. А про можливість виступу в нейтральному статусі можна буде говорити лише після того, як надійде така пропозиція, – сказала Гарт.

У мережі лише посміялися зі створення санного батальйону Путіна.

Нагадаємо, глава Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов заявив, що президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха потрібно "силою викинути" з організації. До речі, Бах заборонив IBA брати участь у кваліфікації боксерів на Олімпійські ігри у Парижі.