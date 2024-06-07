"Чесно та демократично": у РФ запропонували силою викинути главу МОК

Російський спортивний функціонер хоче силою прибрати Баха

Глава Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов заявив, що президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха потрібно "насильно викинути" з організації. До речі, Бах заборонив IBA брати участь у кваліфікації боксерів на Олімпійські ігри у Парижі.

Відповідний коментар Кремльова наводить sportbox.ru. Умар пропонує використати силу, щоб прибрати Баха з посади.

— Ви сказали: пів року і Бах піде. Як це станеться?

— Його викинуть незабаром. Ті ж люди, які його й обирали. Голову МОК мають обирати країни – тоді це буде чесно та демократично. Сьогодні це група, яка захопила олімпійську родину. Ізгої суспільства.

Нам треба поставити крапку у цьому питанні й силою викинути його, – сказав Кремльов.

Томас Бах та Володимир Путін

Примітно, що у РФ зізналися, що сприяли призначенню Баха на посаду глави МОК, проте той "не виправдав очікувань".

Нагадаємо, Кремльов — один із небагатьох росіян, який на цей час очолює міжнародну спортивну федерацію. Друг президента РФ повернув російських боксерів на міжнародні змагання під російським прапором та без обмежень. Крім того, IBA забороняла українську символіку, через що наша збірна бойкотувала турніри.