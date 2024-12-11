В России создали санный батальон Путина: сеть смеется

Российские спортивные чиновники продолжают лебезить перед президентом РФ

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт назвала сборную РФ по санному спорту батальоном главы Кремля Владимира Путина. Российские саночники были отстранены от международных стартов из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Соответствующий комментарий Гарт приводит ТАСС. Наталия отметила, что спорт оказался втянут в международную политику и тут же назвала свою команду "батальоном Путина".

– Надеетесь ли вы, что российские саночники примут участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии?

Сейчас нам не нужно гадать, поедем мы на ближайшую Олимпиаду или нет. Наша задача – поддерживать на высоком уровне развитие своего вида спорта и быть готовыми в нужный момент вернуться на международную арену. Мы не имеем права подвести свою страну и своего президента, мы его батальон.

– А если этому батальону предложат выступать под нейтральным флагом?

– Я считаю, что наш батальон достоин идти под флагом своей страны. А о возможности выступления в нейтральном статусе можно будет говорить только после того, как поступит такое предложение, – сказала Гарт.

В сети лишь посмеялись над созданием санного батальона Путина.

Напомним, глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха нужно "силой выкинуть" из организации. К слову, Бах запретил IBA участвовать в квалификации боксеров на Олимпийские игры в Париже.