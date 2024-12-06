Українська спортсменка підпалила Instagram пікантним фото

Легкоатлетка опублікувала гарячий знімок

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, продовжує радувати шанувальників яскравими образами. Нещодавно спортсменка повторила пікантний кадр із "Основного інстинкту".

На цей раз Марина опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька знімків зі свого знімального дня. Одне фото, на якому спортсменка позує у відвертому образі, підпалило соцмережі. Додамо, що у фотосесії взяв участь і чоловік легкоатлетки, багаторазовий олімпійський призер з плавання Михайло Романчук.

Марина Бех-Романчук показала свій знімальний день

"Вогонь", "Це підпал", "Рожевий тобі личить", "Дуже красива, не можу намилуватися", "Дуже сексуальна", "Красуня", "Цей мейк божественний! Дуже тобі личить", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, 2024 року травми переслідували Бех-Романчук аж до Олімпіади, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал. Спортсменка в міжсезоння активно веде популярний блог в Instagram, де за її життям стежать понад 500 тисяч людей.