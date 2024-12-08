"Всій Україні соромно за тебе": знаменитого футболіста "Динамо" звинуватили у зраді

Ексфутболіст поділився думкою про те, що відбувається в Грузії

У Тбілісі влада знову влаштувала жорсткий силовий розгін акцій протесту через відстрочку проросійським урядом країни переговорів про вступ Грузії до Європейського Союзу. Колишній футболіст збірної Грузії Каха Аладашвілі звернувся до провладного мера Тбілісі та його колишнього партнера з національної команди Кахи Каладзе.

Відповідний коментар Аладашвілі наводить PUBLIKA у соцмережі Х. Він вважає, що Каладзе зрадив Україну, "яка дала йому все", а також Грузію.

"Мені соромно, що у нас з ним одне ім’я. Усій Україні соромно за тебе. Це набагато більша і тяжча санкція, ніж фінансова. Ти зрадив країну, яка дала тобі все. Ти також зрадив і свою Батьківщину", — заявив Аладашвілі.

Зазначимо, Каладзе потрапив до санкційного списку України через проросійську позицію. Потім він заявив, що президент України Володимир Зеленський не служить Україні. До речі, і Аладашвілі, і Каладзе грали в київському "Динамо", щоправда, другий зіграв набагато більше матчів за Біло-синіх, після чого перейшов у "Мілан".

Нагадаємо, у Тбілісі почалися протести ще наприкінці жовтня, коли відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд. Однак опозиція і президент країни Саломе Зурабішвілі не визнали результатів виборів: під час них фіксувалися масові вкидання бюлетенів, махінації, тиск і напади на опозиціонерів та інші кричущі порушення.