Дружина Шовковського показала, що робить тренер після матчів "Динамо" (фото)

Наставник напередодні відсвяткував перемогу

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський після гри з "Чорноморцем" (3:1) відпочивав у родинному колі та улюбленців. До речі, незабаром на "динамівців" чекає важкий матч у Лізі Європи.

Про це повідомила дружина Шовковського Марина Кутєпова у сторіс на сторінці в Instagram. Марина прикріпила до посту фото, на якому видно, як Сашо релаксує в оточенні кота та ящірки.

Олександр Шовковський відпочиває після матчу

"Хтось втомився і відпочиває в оточенні найближчих. Замальовки після гри", – підписала знімок Марина.

Зазначимо, "Динамо" лідирує у першості України, проте у єврокубках у киян справи йдуть не дуже.

Відеоогляд матчу Динамо — Чорноморець

За підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), після чого програли "Ференцварошу" (0:4).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-офф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.