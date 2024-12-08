"З Донбасу — не граєш": футболіст звинуватив "Динамо" у дискримінації

Хавбек розповів, чому не закріпився у столичному клубі

Центральний півзахисник "Інгульця" Іван Лосенко розповів про дивний випадок у "Динамо". Гравець є вихованцем "Шахтаря", але 2 роки провів у київському клубі.

Відповідний коментар Лосенка наводить ukrfootball.ua. За його словами, він не грав у юнацькій команді "Динамо" через своє походження — гравець народився в Білозерському (Донецька область).

"У 7 років. Мене тато відвіз на перегляд у Металург (Донецьк). Після перегляду тренер сказав, що нас брати не будуть і ми повинні поїхати в Шахтар на перегляд. Приїхали туди, відбір проводили Дмитро Єфімов і Оскар Ратулутра. З цього все і почалося. З U-14 по U-18 наш рік виграв усе, що було можна, в ДЮФЛУ.

У 2014 році батьки прийняли рішення переїхати до Києва. З 2014 по 2016 рік я перебував у Динамо до моменту, поки Шахтар не перевіз академію в Щасливе під Києвом.

Щодня я їздив на тренування на Нивки або в Конча-Заспу. Не можу згадати якихось особливостей у плані футболу, але був момент, коли в Динамо U-12, U-13 хлопців на два склади з нашого віку поділили. На запитання тата, чому я не граю в першому складі, тренер Динамо пояснив це тим, що я з Донбасу і можу потім виїхати на окуповані території", – сказав Лосенко.

Зазначимо, у сезоні 2024/25 20-річний Іван зіграв 4 матчі на найвищому рівні та забив 1 гол. Влітку 2025 року Лосенко за контрактом має повернутися до "Шахтаря".

Раніше повідомлялося, що у "Шахтарі" панує нездорова атмосфера і виникають конфлікти між українськими та бразильськими гравцями. Напередодні донеччани в емоційному матчі програли ПСВ (2:3) у Лізі чемпіонів.