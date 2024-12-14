Спортсменка, которая стала врагом России из-за футболки Зеленского на ЧМ, показала новый образ с Путиным (видео)
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Девушка устроила протест на чемпионате мира, а после жалобы россиянина ее выгнали с турнира
Литовская спортсменка Корнелия Дудайте получает огромную поддержку от украинцев после инцидента на чемпионате мира по функциональным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Накануне ее дисквалифицировали после того, как она пришла на соревнования в футболке "make russia small again" ("сделаем Россию снова маленькой"). Именно в такой футболке недавно появился на публике президент Украины Владимир Зеленский.
На этом Корнелия не остановилась и примерила еще несколько нарядов, которые наверняка не понравятся путинистам. Соответствующие снимки и видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
"Очень много любви и поддержки. Я отвечу на все сообщения, как только отдохну. Все будет Украина!" — написала Корнелия в сторис.
На одной из футболок можно увидеть надпись: "Путин — при**рок", а на другой "К черту Путина". Кроме того, подруга Корнелии на одном из снимков позирует в футболке с надписью "Крым — Украина".
Добавим, что после дисквалификации Дудайте сборная Литвы снялась с турнира. Это решение было мотивировано тем, что организаторы не сумели обеспечить "нейтральный" статус россиянам, которые хвастались своей символикой даже в прямом эфире.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.