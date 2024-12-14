Спортсменка, которая стала врагом России из-за футболки Зеленского на ЧМ, показала новый образ с Путиным (видео)

Девушка устроила протест на чемпионате мира, а после жалобы россиянина ее выгнали с турнира

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте получает огромную поддержку от украинцев после инцидента на чемпионате мира по функциональным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Накануне ее дисквалифицировали после того, как она пришла на соревнования в футболке "make russia small again" ("сделаем Россию снова маленькой"). Именно в такой футболке недавно появился на публике президент Украины Владимир Зеленский.

На этом Корнелия не остановилась и примерила еще несколько нарядов, которые наверняка не понравятся путинистам. Соответствующие снимки и видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Очень много любви и поддержки. Я отвечу на все сообщения, как только отдохну. Все будет Украина!" — написала Корнелия в сторис.

На одной из футболок можно увидеть надпись: "Путин — при**рок", а на другой "К черту Путина". Кроме того, подруга Корнелии на одном из снимков позирует в футболке с надписью "Крым — Украина".

Корнелия Дудайте одела футболку с надписью "к черту Путина"

Добавим, что после дисквалификации Дудайте сборная Литвы снялась с турнира. Это решение было мотивировано тем, что организаторы не сумели обеспечить "нейтральный" статус россиянам, которые хвастались своей символикой даже в прямом эфире.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Подобное решение было принято и по Олимпиаде-2024.