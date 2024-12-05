Мудрик, Трубін та Лунін дізналися імена суперників на Клубному чемпіонаті світу: результати жеребкування

ФІФА реформувала турнір

У четвер, 5 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Клубний ЧС уперше пройде у новому форматі.

За підсумками заходу було сформовано 8 груп по 4 команди. Про це повідомляє "Телеграф". Зазначимо, на цьому турнірі цілком можуть зіграти воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін, вінгер "Челсі" Михайло Мудрік та кіпер "Реала" Андрій Лунін.

Результати жеребкування Клубного чемпіонату світу з футболу-2025

Група A: Палмейрас, Портe, Аль-Ахлі, Інтер Маямі.

Група B: ПСЖ, Атлетіко, Ботафого, Сіетл Саундерс.

Група C: Баварія, Бенфіка, Бока Хуніорс, Окленд Сіті.

Група D: Фламенго, Челсі, Леон, Есперанс.

Група E: Рівер Плейт, Інтер, Монтеррей, Урава Ред Даймондс.

Група F: Флуміненсе, Боруссія Д, Ульсан, Мамелоді Сандаунз.

Група G: Ман Сіті, Ювентус, Відад, Аль-Айн.

Група H: Реал, Зальцбург, Аль-Хіляль, Пачука.

Перед жеребом 32 команди були розподілені на 4 кошики по 8 команд у кожному.

Склад кошиків перед жеребкуванням Клубного чемпіонату світу

У ході жеребкування було застосовано декілька правил. По-перше, команди з однієї конфедерації не могли потрапити до однієї групи (це не стосувалося європейських клубів). Крім того, клуби з однієї асоціації не могли потрапити один на одного. Також "Інтер Маямі" та "Сіетл Саундерс" були розподілені на четверті місця у групах А та B автоматично як господарі першості.

Клубний чемпіонат світу 2025 року пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року на 12 аренах в 11 містах США.

Раніше почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков заявив, що Росію повернуть на міжнародну футбольну арену через 2 роки після закінчення війни в Україні. У 2022 році Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.