Суркіс став дідом: дочка президента "Динамо" народила сина від футболіста

У сім’ї "динамівця" сталося поповнення

Яна Суркіс, дочка президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса народила сина. Батьком дитини є центральний захисник Біло-синіх Крістіан Біловар.

Про поповнення у сім’ї Суркісів повідомила пресслужба "Динамо" у telegram. Примітно, що Яна народила дитину, яку назвали Олександром, у день свого народження.

"Радісна подія сталася в сім’ї гравця київського "Динамо" Крістіана Біловара та його дружини Яни. Сьогодні, в день свого народження, Яна народила сина, якого назвали Олександром.

Окремі сердечні привітання президенту нашого клубу Ігорю Суркісу, який відтепер нестиме почесну місію люблячого та дбайливого дідуся!

Вітаємо родину Суркісів-Біловарів із цим моментом справжнього щастя у складний для всіх українців час. Щиро бажаємо батькам та малюку здоров’я, витримки та миру в нашій країні. Нехай малюк росте здоровим, сильним, щасливим, дарує батькам безліч позитивних емоцій, а у вашій сім’ї завжди панує кохання, гармонія та тепло", — йдеться у повідомленні "Динамо".

Раніше півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Піхальонок вдруге став батьком. Дружина футболіста Ольга Піхальонок народила сина.