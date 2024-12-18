"Реал" со скандалом выиграл Межконтинентальный кубок (видео)

Второй гол мадридцев вызвал споры в сети

В среду, 18 декабря, в Катаре состоялся финальный поединок в Межконтинентальном кубке между испанским "Реалом" и мексиканской "Пачукой". Накануне ФИФА в Дохе (Катар) провела торжественную церемонию вручения индивидуальных наград The Best FIFA Football Awards.

Встреча, проходившая на стадионе "Лусаил", завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала". Об этом сообщает "Телеграф".

Сливочные долго входили в игру, но как только Королевский клуб включил скорости "Пачука" посыпалась. На 37-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет в игре после передачи Винисиуса.

В начале второго тайма "Реал" забил второй гол — идеальный дальний удар удался Родриго. Примечательно, что Джуд Беллингем мешал киперу в момент удара, находясь в пассивном офсайде, однако рефери все же засчитал взятие ворот. Точку в матче поставил Винисиус, реализовавший пенальти.

Полный видеообзор матча "Реал" — "Пачука" будет доступен здесь позднее.

В 2024 году в Межконтиненальном кубке участвовали 6 команд — чемпионы клубных турниров каждой из шести конфедераций. "Реал" начинал сразу с финала, а вот "Пачуке" пришлось сыграть два матча — победы над "Ботафого" (Бразилия) и "Аль-Ахли" (Египет) в четвертьфинале и полуфинале соответственно. Кроме того, в Кубке приняли участие "Аль-Айн" из ОАЭ и "Окленд Сити" из Новой Зеландии.

Напомним, уже в следующем году Клубный чемпионат мира по футболу впервые пройдет в новом формате с 32 клубами. В декабре 2024 года состоялась жеребьевка КЧМ-2025.