Мудрик вляпався у допінг-скандал: мережа вибухнула мемами про футболіста

В Інтернеті відреагували мемами та жартами на новину про допінг зіркового футболіста

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик офіційно попався на допінгу. В аналізі сечі футболіста було виявлено заборонену речовину.

У мережі на цю новину відреагували по-різному. "Телеграф" зібрав меми вболівальників на цю тему.

Користувачі жартували про татуювання Михайла " Таланта недостатньо", а також про те, що гравець їв горішки, сидячи на лаві запасних у матчі збірної України.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте в її ефективність вірять далеко не всі. Додамо, що Михайлу загрожує до 4-х років дискваліфікації.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів Синьо-жовті посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-офф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією. Мудрик взяв участь у 5 матчах ЛН, записавши на свій рахунок 1 гол та 1 асист.