Чемпіон світу з боксу помер через тиждень після бою: він побив "вічний" рекорд Майка Тайсона

Боксер побив рекорд Залізного Майка, який тримався 38 років

У 35 років не стало чемпіона світу з боксу за версією WBA Gold у першій важкій вазі американця Пола Бамби. 21 грудня 2024 року боксер провів свій останній поєдинок, у якому завоював титул.

Про смерть Пола повідомляє журналіст Бен Девіс у соцмережі Х. У 2024 році боксер виграв 14 боїв, причому всі достроково, побивши рекорд "Залізного Майка" за кількістю перемог за календарний рік (13).

"Неймовірно засмучений звісткою про смерть Пола Бамби, який минулого тижня завоював титул чемпіона світу за версією WBA Gold.

У 2024 році Пол здобув 14 перемог за 0 поразок, побивши рекорд Майка Тайсона за кількістю боїв за рік. Моє серце з його сім’єю — його не вистачатиме, і його любив багато хто", — написав Девіс.

21 грудня Пол переміг 36-річного мексиканця Рожеліо Медіну. Мексиканець не вийшов на ринг після 6-го раунду.

Раніше повідомлялося, що вечір боксу у Японії завершився трагедією. Після поєдинку в Токіо у лікарні помер 23-річний японський боксер Казукі Анагучі (6-1, 2 КО). Подібний випадок стався на Філіппінах у травні 2023 року.