Чемпион мира по боксу умер спустя неделю после боя: он побил "вечный" рекорд Майка Тайсона

Боксер побил рекорд Железного Майка, державшийся 38 лет

В 35 лет не стало чемпиона мира по боксу по версии WBA Gold в первом тяжелом весе американца Пола Бамбы. 21 декабря 2024 года боксер провел свой последний поединок, в котором завоевал титул.

О смерти Пола сообщает журналист Бен Дэвис в соцсети Х. В 2024 году боксер выиграл 14 боев, при чем все досрочно, побив рекорд "Железного Майка" по количеству побед за календарный год (13).

"Невероятно опечален известием о кончине Пола Бамбы, который на прошлой неделе завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Gold.

В 2024 году Пол одержал 14 побед при 0 поражений, побив рекорд Майка Тайсона по количеству боев за год. Мое сердце с его семьей — его будет не хватать, и его любили многие", — написал Дэвис.

21 декабря Пол победил 36-летнего мексиканца Рожелио Медину. Мексиканец не вышел на ринг после 6 раунда.

Ранее сообщалось, что вечер бокса в Японии завершился трагедией. После поединка в Токио в больнице умер 23-летний японский боксер Казуки Анагучи (6-1, 2 КО). Подобный случай произошел на Филиппинах в мае 2023 года.