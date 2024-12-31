Суркіс хоче підписати в "Динамо" легенду "Шахтаря"

Київський клуб планує посилитись центральним захисником збірної України

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс запропонував контракт колишньому центральному захиснику донецького "Шахтаря" Сергію Кривцову. 33-річний центрбек минулий сезон провів в "Інтер" Маямі, де виступав разом з аргентинцем Ліонелем Мессі.

Про потенційний перехід Сергія до столичного клубу передає sport.ua з посиланням на "White Blue Team | Динамо Київ". За інформацією джерела, президент Біло-Синіх Ігор Суркіс особисто зацікавлений у трансфері гравця, який виступав за "Шахтар" протягом 13 років.

Власник "Динамо" незадоволений проблемами команди у захисті, через що клуб активно шукає центрбека. Повідомляється, що Кривцов поки не ухвалив остаточного рішення, взявши час на обмірковування пропозиції.

Зазначимо, що Кривцов з 1 січня 2025 року стане вільним агентом і зможе підписати контракт з будь-яким клубом. У складі Гірників він грав із липня 2010 по січень 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Ігор Суркіс став дідом. Його дочка Яна народила сина Олександра від футболіста "Динамо" Крістіана Біловара. Новоспечений дідусь уже встиг понянчити онука.