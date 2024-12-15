"Маленький і щупленький": "Динамо" забракнуло майбутню зірку збірної України

Футболіст у результаті опинився в академії "Шахтаря"

Перший тренер футболіста лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка Сергій Борецький розповів, що "Зіна" у дитинстві не пройшов перегляд у київському "Динамо". До речі, нещодавно Зінченко зізнався, що міг втратити ногу.

Відповідний коментар Борецького наводить ukrfootball.ua. За словами Сергія, в "Динамо" вважали Зінченка "маленьким і щупленьким".

– У столиці талант Зінченка не розгледіли?

– Забракували. Сказали, що він "щупленький", маленький… У "Динамо" що тоді, що зараз набирають таких хлопців, які мають відразу давати результат. Не всі ж можуть важити у 5 класі по 60-70 кілограмів, – сказав Борецький.

У результаті Олександр спершу опинився в одеському "Моноліті", а потім і в академії донецького "Шахтаря". На рахунку 28-річного Зінченка 70 матчів та 10 голів у складі збірної України.

Нагадаємо, після провального для України Євро-2024 у мережі з’явилася інформація про конфлікт Зінченка з головним тренером команди Сергієм Ребровим. До речі, у сезоні 2024/25 Олександр став мемом в АПЛ.