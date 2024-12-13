Рожева пантера: дівчина футболіста "Динамо" засвітила пишні форми (фото)

Дівчина веде популярний блог у Instagram

Ліза Кандиба, дівчина вінгера "Динамо" Назара Волошина, похвалилася фігурою у новому спортивному одязі. Напередодні Ліза зізналася, скільки їй треба грошей для комфортного життя у Києві.

Відповідні знімки Кандиба опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для фотосесії Ліза приміряла рожевий спортивний образ від українського бренду by_kolosovska, що спеціалізується на безшовному одязі.

Ліза Кандиба

У поточному сезоні Волошин зіграв 24 матчі за киян у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол та 7 асистів.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок та достроково залишило єврокубки. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му поступилися "Реалу Сосьєдаду" (0:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.