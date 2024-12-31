Суркис хочет подписать в "Динамо" легенду "Шахтера"

Киевский клуб планирует усилиться центральным защитником сборной Украины

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис предложил контракт бывшему центральному защитнику донецкого "Шахтера" Сергею Кривцову. 33-летний центрбек прошлый сезон провел в "Интер" Майами, где выступал вместе с аргентинцем Лионелем Месси.

О потенциальном переходе Сергея в столичный клуб передает sport.ua со ссылкой на "White Blue Team | Динамо Київ". По информации источника, президент Бело-синих Игорь Суркис лично заинтересован в трансфере игрока, который выступал за "Шахтер" в течение 13 лет.

Владелец "Динамо" недоволен проблемами команды в защите, из-за чего клуб активно ищет центрбека. Сообщается, что Кривцов пока не принял окончательное решение, взяв время на обдумывания предложения.

Отметим, Кривцов с 1 января 2025 года станет свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом. В составе Горняков он играл с июля 2010 по январь 2023 года.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис стал дедом. Его дочь Яна родила сына Александра от футболиста "Динамо" Кристиана Биловара. Новоиспеченный дедушка уже успел понянчить внука.