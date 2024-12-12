"Динамо" у новій формі зганьбилося в Лізі Європи (відео)

Біло-сині достроково вилетіли з єврокубків

У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" зіграло гостьовий матч проти "Реала Cосьєдад" у рамках 6-го туру Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Киянам залишилось провести дві гри на турнірі.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні (Іспанія), завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

"Динамівці" вперше грали у смарагдовій формі, проте нова амуніція не принесла киянам удачі. Вже в першому таймі Королівський клуб вирішив усі питання, забивши у ворота Біло-Синіх три м’ячі. За господарів відзначилися Мікель Оярсабаль (дубль) та Шералдо Бекер.

У другому таймі господарі вже не поспішали в атаку, а "динамівці" практично нічого не створили біля воріт суперників. У результаті після шести поразок поспіль кияни достроково припинили боротьбу за вихід у плей-оф Ліги Європи.

"Реал Сосьєдад" – "Динамо" – 3:0

Голи: Оярсабаль, 19, 33, Беккер, 24

Попередження: Одріосола, 75, Магунаселая, 83 – Дубінчак, 30, Брагару, 89

"Реал Сосьєдад": Реміро – Муньос, Агерд, Субельдія, Арамбуру (Одріосола, 59), Мендес (Марін, 46), Гонсалес (Туррієнтес, 78), Оласагасті, Кубо (Магунаселая, 58), Оярсабаль (Оскарссон, 58), Беккер

"Динамо": Бущан – Караваєв, Біловар, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко (Кабаєв, 63), Михайленко, Рубчинський (Піхальонок, 63) – Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 63)

Повний відеоогляд матчу "Реал Сосьєдад" — "Динамо":

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.