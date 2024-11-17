У Росії розповіли, коли їх повернуть у міжнародний футбол

Колишній функціонер ФІФА з РФ розуміє, що про швидке повернення Росії на міжнародну футбольну арену не йдеться

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков заявив, що Росію повернуть на міжнародну футбольну арену через 2 роки після закінчення війни в Україні. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідну заяву Колоскова наводить vseprosport.ru. За словами колишнього віцепрезидента ФІФА, РФ повернеться до футбольної родини через 2 роки після підписання мирного договору з Україною.

"Де ви знаходите ці позитивні сигнали про наше повернення? Я дивлюся ТБ, читаю новини в інтернеті, і жодних сигналів я там не побачив.

Так, бувають натяки, що з нас скоро знімуть дискваліфікацію, але я б утримався від таких оцінок. Політична ситуація змінюється? Та нічого вона не змінюється — все це здогади та припущення.

Я вже не раз казав, що доки триватиме СВО і не буде підписано мирний договір, жодних змін у рішеннях УЄФА та ФІФА не буде.

І зняття санкцій настане не одразу після підписання мирного договору та/або капітуляції України. Це станеться не раніше, ніж за два роки після цього. Ось це реальні цифри, а все інше – добрі наміри та фантазії”, – сказав Колосков.

Нагадаємо, через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Ба більше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням.