"Надули": у Росії образилися на Пакистан

У Росії розчаровані рішенням пакистанської футбольної влади

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов поскаржився на пакистанських колег, які в останній момент відмовилися грати з Росією. Через міжнародний бан і насичений календар ніхто не хоче грати з командою РФ товариську гру.

Відповідний коментар Митрофанова наводить ТАСС. За його словами, Федерація футболу Пакистану погодилася зіграти з Росією 11 жовтня, однак у середині вересня відмовилися грати з росіянами, пославшись на відсутність узгодження з урядом Пакистану.

"РФС продовжує переконувати колег провести матч у раніше погоджену дату, але ми вкрай розчаровані непослідовною поведінкою Федерації футболу Пакистану", — заявив Митрофанов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація Футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення, через що мало команд погоджуються грати з РФ. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на важкий графік. У березні 2024 року перша за 2 роки європейська країна зіграла з Росією.