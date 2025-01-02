Три дружини та рекорд на чемпіонаті світу: легенда "Динамо" Шовковський відзначає ювілей

Знаменитий футболіст святкує 50-річчя

Колишній воротар "Динамо" та збірної України, головний тренер Біло-Синіх Олександр Шовковський святкує 50-річчя. Напередодні президент "Динамо" Ігор Суркіс уперше став дідусем.

Столичний клуб уже встиг привітати "Сашо". Пресслужба "Динамо" опублікувала відеоролик, присвячений легенді клубу.

Олександр прославився, як один із найкращих воротарів в історії України. Шовковський назавжди залишив своє ім'я в історії футболу, вигравши серію пенальті на чемпіонаті світу, не пропустивши жодного гола. Це сталося у 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.

У воротарській кар’єрі Шовковського були також грандіозні провали. Наприклад, у стиковому матчі за вихід на Євро-2000 Словенія — Україна кіпер припустився ляпу, який коштував Синьо-жовтим путівки на ЧЄ.

Окрім спортивних здобутків, Олександр запам’ятався і скандалами в особистому житті. Шовковський з 2015 року одружений з Мариною Кутєповою. До неї у Сашо було дві дружини: вперше він повів під вінець Власту Фірсову, у пари народився син Владислав, вдруге — дизайнерку Ольгу Альонову, у шлюбі з якою народилася дочка Олександра.

Як зараз виглядає Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський із дружиною Мариною Кутєповою

Нагадаємо, "Динамо" провалило першу частину у єврокубках. За підсумками шести турів Ліги Європи "динамівці" набрали 0 очок та достроково припинило боротьбу за плей-оф. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі кияни не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі столичний клуб зазнав поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му поступився "Реалу Сосьєдаду" (0:3).