Чебуреки и папуасы: в России оскорбили сразу несколько наций

Бывший советский футболист оскорбил соперников сборной РФ по футболу

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, российский тренер Владимир Пономарев, комментируя уровень соперников сборной России по футболу, оскорбил их. К слову, европейская страна согласилась сыграть товарищеский матч с командой РФ в 2025 году.

Соответствующий комментарий Пономарева приводит legalbet. Владимир назвал соперников россиян "чебуреками" и "папуасами".

"Вообще нет разницы, кто будет тренером сборной России, все равно мы нигде не играем. Играем только с чебуреками и папуасами! Это неинтересно.

Если Карпин устал, то пусть уходит из сборной. В 2025 году ничего не изменится, тоже будем с чебуреками играть. Я эти матчи даже смотреть не буду. Пусть к нам еще босиком приедут поиграть, а мы им бутсы подарим" – сказал Пономарев.

В 2024 году сборная России по футболу провела 5 товарищеских матчей: против Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ.