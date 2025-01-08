Зірка збірної України розлютив росіян і захопив українців

Гравець не проміняв принципи на гроші

Захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний відмовився від трансферу до ПСЖ. Річ у тім, що в паризькому суперклубі виступає російський футболіст Матвій Сафонов.

Про це повідомляє psgtalk. За інформацією Лоїка Танзі з L’Équipe, Забарний не хоче переходити до ПСЖ.

Головною перешкодою Іллі на шляху до Парижа є наявність росіянина у складі ПСЖ. Повідомляється, що французький клуб заради Забарного може продати Сафонова, проте небажання Забарного переїжджати до столиці Франції ускладнює ці плани. Джерело зазначає, що головний тренер "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке є шанувальником українця.

У Росії накинулися на Забарного. Російські користувачі масово ображають українця, який "приплів політику у спорт".

В українському сегменті Інтернету гравця підтримали.

У сезоні 2024/25 Забарний зіграв 20 повних матчів за "Борнмут" у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного гравця у 38 млн євро.

Нагадаємо, Сафонов зі скандалом перейшов до ПСЖ. Річ у тому, що колишня дружина воротаря Анастасія Казачек намагається вибити з кіпера виплату аліментів. Через це Матвій навіть не приїхав до збірної РФ у жовтні 2024 року.