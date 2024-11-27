"Ви підписали не Яшина": у Франції сміються з російського воротаря ПСЖ (відео)

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вирішив вдатися до ротації воротарів у важливому матчі

Журналіст Даніель Ріоло жорстко відреагував на рішення тренерського штабу ПСЖ випустити росіянина Матвія Сафонова на гру Ліги чемпіонів 2024/25 із "Баварією". Сафонов приєднався до парижан влітку 2024 року.

"ПСЖ" у 5 турі основного етапу ЛЧ програв мюнхенцям з рахунком 0:1. Єдиний гол було забито після помилки російського воротаря, вважає Ріоло.

"Ті сейви, які він зробив, Доннарумма теж робить у кожному матчі. Проблема не в грубій помилці, а в тому, що [Луїс Енріке] навіщось ганьбиться з цією ротацією воротарів. "Я випущу тебе, а тепер я випущу тебе".

Тепер він втратив Доннаруму. Все закінчено, Луїс Енріке більше не побачить Доннарумму. Але навіщо це треба було робити? Ти підписав не Зеппа Маєра чи Лева Яшина, а Сафонова, колишнього воротаря "Краснодара"! Давайте поговоримо про гол? Цей хлопець був просто смішним”, – заявив Ріоло.

Нагадаємо, Сафонов зі скандалом перейшов до ПСЖ. Річ у тому, що колишня дружина воротаря Анастасія Казачок намагається вибити з кіпера виплату аліментів. Через це Матвій навіть не приїхав до збірної РФ у жовтні 2024 року.