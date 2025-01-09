В Англии унизили российский флаг: в РФ истерят

Команда запретила россиянину носить флаг РФ на играх

Английский регбийный клуб "Глостер" запретил российскому регбисту Кириллу Готовцеву носить флаг России на форме. К слову, российский триколор убрали с формы россиянина после жалобы болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба "Глостера" на своем официальном сайте. Таким образом, все регбисты клуба, кроме россиянина, смогут носить свой флаг на форме.

"Глостер" прекрасно осведомлен о дискуссии в социальных сетях относительно национального флага Кирилла Готовцева, появившегося на его домашней футболке во время субботнего матча Премьер-лиги против "Сейл Шаркс".

Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции World Rugby 2022 года в отношении конфликта в Украине. Кирилл полностью сотрудничал с требованиями World Rugby и DCMS в то время и продолжает это делать.

Национальный флаг Кирилла не будет появляться на его футболке в соответствии с введенными санкциями. Мы понимаем коннотации флага, о котором идет речь, и приносим извинения за любые оскорбления, которые это могло вызвать", – говорится в заявлении клуба.

В российском сегменте Интернета тут же заговорили об унижении российского флага. Пользователи называют своего соотечественника "терпилой".

Ранее сообщалось, что защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный отказался от трансфера в ПСЖ. Дело в том, что в парижском суперклубe выступает российский футболист Матвей Сафонов.