Колишній гравець збірної України пропустив похорон матері через страх перед мобілізацією

Спортсмен проживає в Польщі та має польське громадянство.

Волейболіст польської "Варти", колишній гравець збірної України Юрій Гладир не поїхав на похорон матері. Спортсмен пояснив це тим, що його потім могли не випустити з України у зв’язку з дією воєнного стану.

Відповідний коментар Гладира наводить sport.tvp. Юрій вважає, що не виїхав би з України, якби поїхав туди.

— Багато людей не знають цього, але моя мати пішла з життя чотири тижні тому. Я дізнався про це, коли ми були в Мілані. Вона була здоровою жінкою. Наступного дня святого Валентина їй виповнилося б 70. Її серце не витримало уві сні. Для мене та мого брата, який живе в Чехії, тим більше боляче, що ми не змогли поїхати на її похорон. Якби ми це зробили, то не виїхали б з України.

— Загроза раптового призову на фронт в Україні є настільки реальною?

— Те, що відбувається зараз в Україні, лякає. І я не говорю про саму війну. Ви не побачите цього по телевізору та не почуєте про це. Ми з братом не виїхали б звідти. Я не хочу більше нічого про це говорити, бо це надто складна ситуація для мене в політичному плані, — сказав Гладир.

Зазначимо, Гладир грає у Польщі з 2008 року, має польський паспорт. Схоже, волейболіст офіційно не відмовився від українського громадянства.

Нагадаємо, тренерський штаб чоловічої збірної України з волейболу на чолі із Раулем Лосано оголосив розширений склад команди на сезон-2025. До речі, аргентинський фахівець очолив Синьо-жовтих у квітні 2024 року.