Світоліна пояснила, чому не потиснула руку вірменці Аванесян (відео)

Багато російських тенісистів змінили громадянство, але не свою позицію щодо війни в Україні

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що не тисне руку тенісистам, які раніше представляли РФ і не озвучили свою позицію щодо війни в Україні. Таке сталося на турнірі в Монтерреї (Мексика), де Еліна після перемоги не потиснула руку вірменці Еліні Аванесян.

Відповідний коментар Світоліної наводить "Українська правда". Еліна наголосила, що Аванесян після переходу до збірної Вірменії вирішила мовчати про війну в Україні.

"У мене є позиція. Вона представляла РФ багато років, вона там живе. У неї немає чіткої позиції, вона мовчить про війну в Україні. Вона вирішила взяти вірменське громадянство, мабуть, через фінанси. У неї немає позиції. не змінилося до неї ставлення, попри зміну громадянства", — заявила Світоліна.

Зазначимо, 2024 рік був досить успішним для Світоліної у спорті. Вона зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, вийшла у чвертьфінал "Вімблдону" та у четверте коло Australian Open, US Open та "Ролан Гаррос". Крім того, на Олімпійських іграх у Парижі Еліна була прапороносцем збірної України. Восени тенісистці зробили операцію на нозі, через що вона вчилася заново ходити.

Попри травму, Світоліна приїхала до Києва, де знялася для модного глянцю та навіть потрапила на обкладинку журналу. До речі, у вересні Еліна відсвяткувала ювілей.