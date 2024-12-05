Українська тенісистка проводить відпустку в Альпах (фото)

Спортсменка обрала активний відпочинок перед стартом нового сезону

Відома українська тенісистка Леся Цуренко (№117 WTA) проводить міжсезоння в австрійських Альпах. Спортсменка напередодні взяла участь у матчі збірної України проти Австрії у Кубку Біллі Джин Кінг.

Відповідні знімки Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Цуренко розповіла, що відпочиває у Тіролі (Австрія).

"Я люблю Альпи", — прокоментувала знімки Леся.

Леся Цуренко

Зазначимо, минулий сезон для 35-річної Цуренко не можна назвати успішним. Леся не зуміла пройти у друге коло на Відкритому чемпіонаті США-2024, "Вімблдоні-2024" та "Ролан Гаррос-2024". А ось на Australian Open-2024 українка дійшла до третього кола, де поступилася майбутній переможниці Турніру Великого Шлему Аріні Собаленко.

Раніше повідомлялося, що друга ракетка світу з Польщі Іга Свьонтек здала позитивний тест на заборонений триметазидин. При цьому польська тенісистка відбулася лише місячною дискваліфікацією. До речі, російська фігуристка Каміла Валієва отримала 4 роки дискваліфікації за той самий допінг.

Нагадаємо, найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна пояснила, чому не потиснула руку вірменці Еліні Аванесян.