Російський тенісист зганьбився на супертурнірі в Турині (відео)

Російський спортсмен часто не справляється із тиском

Найкращий російський тенісист Данило Медведєв пробився на Підсумковий турнір ATP у Турині. Росіян славиться своїми істериками під час матчів та змагання в Італії не стали винятком.

У першому матчі групової стадії Медведєв знову не стримав емоції, виставивши себе посміховиськом. Про це повідомляє "Телеграф".

У поєдинку проти Тейлора Фріца (США) у росіянина не пішла гра. Спочатку він програв перший сет з рахунком 4:6, зробивши три подвійні помилки поспіль. Під час перерви між сетами він розбив ракетку та викинув її за лаву.

У другому сеті при рахунку 2:3 він програв подачу, жбурнув ракетку, а потім ударив нею по мікрофону — за це суддя оштрафував Данила на очко. Після цього Медведєв двічі підкинув ракетку вгору і не спіймав її. На прийомі наступного гейму росіянин приймав подачу суперника, тримаючи ракетку за "голову" (верхня частина).

У підсумку Медведєв у двох сетах поступився американцеві з рахунком 4:6, 3:6.

Нагадаємо, що Медведєв не вперше істерить на великих турнірах. Наприклад, на тенісному турнірі в Парижі Данило демонстративно показав уболівальникам середній палець.