Прапор України знову підняли на Кубку світу: до норвежців приєдналися французи (відео)

Дмитро Підручний двічі поспіль приніс прапор України на квіткову церемонію

У суботу, 11 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в Оберхофі (Німеччина) відбулися чоловічі гонки переслідування. Український біатлоніст Дмитро Підручний посів 6-те місце.

Дмитро знову взяв на квіткову церемонію український прапор, а переможець гонки норвежець Стурла Легрейд виступив ініціатором ще одного спільного фото із синьо-жовтим прапором. Про це повідомляє "Телеграф".

У результаті з прапором України сфотографувалися всі шестеро представників квіткової церемонії (біатлоністи, які посіли місця з 1 по 6). Таким чином Україну підтримали норвежці Легрейд, брати Тар’єй та Йоганнес Бо, а також французи Ерік Перро та Кантен Фійон-Має.

Раніше Легрейд став шостим у спринті. Норвежець після гонки розгорнув прапор України разом із Підручним та своїм співвітчизником Мартіном Ульдалем.

Нагадаємо, нещодавно Підручний оголосив розіграш біба (майки) володаря Великого кришталевого глобуса, одного з найтитулованіших спортсменів світу Йоганнеса Бо. У мережі подякували норвежцю за надання цінного лота, гроші від продажу якого підуть на допомогу Україні.