Флаг Украины вновь подняли на Кубке мира: к норвежцам присоединились французы (видео)

Дмитрий Пидручный дважды подряд принес флаг Украины на цветочную церемонию

В субботу, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась мужская гонка преследования. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял 6-е место.

Дмитрий вновь взял на цветочную церемонию украинский флаг, а победитель гонки норвежец Стурла Легрейд выступил инициатором еще одного общего фото с сине-желтым стягом. Об этом сообщает "Телеграф".

В итоге с флагом Украины сфотографировались все шестеро представителей цветочной церемонии (биатлонисты, занявшие места с 1-го по 6-е). Таким образом Украину поддержали норвежцы Легрейд, братья Тарьей и Йоханнес Бо, а также французы Эрик Перро и Кантен Фийон-Майе.

Ранее Легрейд стал шестым в спринте. Норвежец после гонки развернул флаг Украины вместе с Пидручным и своим соотечественником Мартином Ульдалем.

Напомним, недавно Пидручный объявил розыгрыш биба (майки) обладателя Большого хрустального глобуса, одного из самых титулованных спортсменов мира Йоханнеса Бо. В сети поблагодарили норвежца за предоставление ценного лота, деньги от продажи которого пойдут на помощь Украине.