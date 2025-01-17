У США підтримали головного спортсмена-путініста

Хокеїст відкрито підтримує президента РФ, але НХЛ його приймає з радістю

Комісіонер Національної хокейної ліги (НХЛ) Гері Беттмен висловився про гонитву росіянина Олександра Овечкіна за рекордом легендарного канадського хокеїста Вейна Грецкі. До слова, у канадця є українське коріння.

Відповідний коментар Беттмен дав у подкасті Real Kyper & Bourne на Sportsnet. За словами функціонера, Овечкін грає за "Вашингтон", а не за Росію.

– Росія зараз не бере участі у багатьох турнірах. Вони не беруть участі в Олімпійських іграх, у МЧС. Зараз у нашому спорті відбувається по-справжньому крута річ: Овечкін близький до того, щоб побити один із найбільших рекордів. Це все ускладнюється тим, що він росіянин?

– Ні… Що? Що він може побити рекорд?

– Так.

– У нас дуже відкрита ліга, гостинна. Наскільки нам відомо, він грає за "Вашингтон Кепіталс".

І той факт, що він може наблизитися до рекорду, побити рекорд, що ніхто не вважав за можливе, багато говорить про нього і "Кепіталс". Ось у чому суть, – сказав Беттмен

Зазначимо, Овечкін підтримує президента РФ Володимира Путіна. Щобільше, саме він започаткував рух Putin Team. Додамо, що росіянин йде на 2-му місці по голах у регулярних чемпіонатах в історії НХЛ (874 шайби), поступаючись лише Грецькі (894).

Раніше дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, легендарний хокейний воротар та великий друг України Домінік Гашек заявив, що НХЛ через допуск російських хокеїстів має виплачувати Україні до 4 млрд доларів за сезон.