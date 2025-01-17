Український каратист мітить на місце Зеленського

Спортсмен мріє та планує стати президентом України

Відомий український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо Станіслав Горуна все ще має амбіції стати президентом України. Спортсмен уже працював депутатом на рівні обласної ради та навіть "прославився" бійкою у Львові.

Відповідний коментар Горуни наводить by.tribuna.com. Станіслав також поміркував на тему рейтингу президента України Володимира Зеленського.

– Колись ви казали, що хочете стати президентом України.

– Таке бажання залишилося, але поки що, об’єктивно, немає ні можливості, ні ресурсів. Все на рівні мрії та планів. На місці Зеленського я себе однозначно уявляю, але точно не зараз.

Падіння рівня підтримки президента пов’язане з провалами команди Зеленського у соціальній політиці, економіці, у військовій сфері. Не всі закони, що просуваються, виглядають адекватно. Люди перестають вірити у швидке завершення війни із нинішньою владою, тому хочуть якихось змін.

Нагадаємо, після Олімпіади у Токіо Горуна розповів, що хоче стати президентом України. Крім того, спортсмен відомий як учасник шоу "Танці із зірками-2021".