"Росії всі заздрять": олімпійська чемпіонка знову видала порцію маячні

Колишня спортсменка не перестає дивувати дивними заявами

Триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе заявила, що закордонні колеги заздрять Росії. До речі, нещодавно вона запропонувала скинути бомбу на центр Лондона.

Відповідний коментар Вяльбе наводить Р-Спорт. Олена розповіла, що Татарстан став центром лижного спорту у світі.

"Татарстан – найспортивніший регіон нашої країни. Тому нехай усе вам заздрять! Продовжуйте в тому ж дусі. У мене є деякі дані, але я хочу розповісти про них простими словами. Останніми роками у Республіці Татарстан спостерігається просто абсолютний зліт. Ви були попереду всіх не тільки в нашій країні, але, я впевнена, навіть у світі.

Хоч ми й не допущені до міжнародних стартів, але спілкування з нашими міжнародними колегами у нас є, і вони справді заздрять тим змаганням, які у нас відбуваються", – сказала Вяльбе.

У мережі висміяли російську чемпіонку. Користувачі вважають, що спортивна чиновниця відверто бреше.

Раніше Вяльбе заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) даремно оголосив про "олімпійське перемир’я", адже, за її словами, "Росія нікому війну не оголошувала".