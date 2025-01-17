Украинский каратист метит на место Зеленского

Спортсмен мечтает и планирует стать президентом Украины

Известный украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна все еще имеет амбиции стать президентом Украины. Спортсмен уже работал депутатом на уровне областного совета и даже "прославился" дракой во Львове.

Соответствующий комментарий Горуны приводит by.tribuna.com. Станислав также порассуждал на тему рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

– Когда-то вы говорили, что хотите стать президентом Украины.

– Такое желание осталось, но пока, объективно, нет ни возможности, ни ресурсов. Все на уровне мечты и планов. На месте Зеленского я себя однозначно представляю, но точно не сейчас.

Падение уровня поддержки президента связано с провалами команды Зеленского в социальной политике, в экономике, в военной сфере. Не все законы, которые продвигаются, выглядят адекватно. Люди перестают верить в скорое завершение войны с нынешней властью, поэтому хотят каких-то перемен.

Напомним, после Олимпиады в Токио Горуна рассказал, что хочет стать президентом Украины. Кроме того, спортсмен известен как участник шоу "Танцы со звездами-2021".