Українська чемпіонка Олімпіади показала пікантні фото з відпочинку на Балі (фото)

Знімки спортсменки викликали фурор у мережі

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа (командна шабля) Олена Кравацька поділилася з шанувальниками гарячими знімками, зробленими на Балі. Нещодавно спортсменка втілила у життя свою мрію.

Фото Кравацька зробила під час відпочинку на Балі (Індонезія) та розмістила їх на своїй сторінці в Instagram. Шаблістка називає цей острів місцем "справжньої свободи".

"Балі для мене — це місце, де я тільки починаю відкривати для себе справжню свободу.

Свободу бути собою. Тут я бачу, як люди живуть без рамок і стандартів. Їм байдуже, що ти носиш, на чому їздиш, які у тебе губи чи зачіска. Ніхто не оцінює, який у тебе статус чи як ти виховуєш дитину. Люди зосереджені на собі, своїй гармонії, і це надихає.

Атмосфера тут вчить прийняття. Навіть якщо ти помилився чи зробив щось не так, ніхто не засудить. Тобі просто усміхнуться, підтримають, запропонують допомогу. Ця щирість і простота зачаровує.

Я б дуже хотіла спробувати тут духовні практики, яких тут так багато, поринути глибше в цей особливий світ. Але зараз у мене інший пріоритет — бути мамою. І, хоч часу на себе небагато, я знаю, що точно повернуся сюди ще раз.

Це місце вже залишило свій відбиток у моєму серці. І тепер я хочу нести цей стан свободи, прийняття й легкості далі в своє життя", — написала спортсменка.

Олена Кравацька

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) у фіналі олімпійського командного турніру у Парижі з рахунком 45:42 перемогла команду Південної Кореї. Після грандіозного успіху Кравацька поділилася в соцмережах пікантним знімком із шаблею. Пізніше новоспечена олімпійська чемпіонка похвалилася своєю фігурою.