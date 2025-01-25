"Рідкісний негідник": у Росії накинулися на друга України

Спортсмен критикував росіян за вживання допінгу

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв образив норвезького біатлоніста Тар’єя Бо. Норвежець після перемоги у спринтерських перегонах на 6-му етапі Кубка світу з біатлону оголосив про завершення кар’єри.

Відповідний коментар Васильєва наводить sport24.ru. Дмитро звинуватив Бо у вживанні допінгу, а головним аргументом росіянина є те, що норвежець зненацька завершує кар’єру.

"Завершення кар’єри Тар’єя Бо? Якщо бути відвертим, то схоже, що їли щось одне й те саме разом із братом і попалися на цьому. Звичайно, свічку я не тримав, доказів немає, але висновок можна зробити саме таким. Чого вони різко оголосили про завершення кар'єри за рік до Олімпіади?

Аргумент про сім’ю реально стає сміховинним. Думаю, з чимось перехімічили й щоб не доводити до всесвітнього скандалу знайшли такий компроміс. Зараз тільки встигай урожай збирати, а вони обоє закінчують. Тар’єй викривав російських спортсменів у вживанні допінгу і, схоже, сам на цьому попався. Думаю, через якийсь час буде зрозумілою причина, через яку вони закінчили.

Чи можна сказати, що біатлон втрачає великого спортсмена? Тар’єй Бо — негідник. Може, він і був великим спортсменом, але як людина він рідкісний негідник. Він найголосніше кричав, щоб Олександра Логінова не допускали до чемпіонату світу, хоча сам вічно бігає у мерзенному вигляді. Вони всі хворіють на астму, а обігрують здорових спортсменів. Це лицемірство, яке не має жодних меж.

Я не вважаю його за великого спортсмена. Я ніколи не приховував, що Йоганнес є реально талановитим. Мені дуже хочеться вірити, що, можливо, легально він щось і вживав, але не переборщував із цим. Я дуже на це сподіваюсь. Він завжди поводився гідно, не так, як старший брат", – сказав Васильєв.

Довідка: 36-річний Тар’єй є триразовим олімпійським чемпіоном та 11-кратним чемпіоном світу. Тар’єй підтримав Україну після повномасштабного вторгнення РФ, а також виступає категорично проти повернення росіян до світового спорту.

Нагадаємо, напередодні брат Тар’єя, титулований біатлоніст Йоганнес Бо оголосив, що завершить кар’єру після закінчення сезону 2024/25. Васильєв також звинуватив Йоганнеса у вживанні заборонених речовин.